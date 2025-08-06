Более четырёх тысяч единиц табачной продукции изъяли из оборота в Псковской области

23:05, 06 августа 2025, ПАИ

Специалисты регионального Роспотребнадзора проверили точки розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции, кальянов и устройств для потребления никотинсодержащей продукции. Нарушения выявлены в ходе всех надзорных мероприятий, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Всего сотрудники регионального ведомства в текущем году совершили 25 контрольных (надзорных) мероприятий и составили 31 протокол об административных правонарушениях в отношении торговцев табачной продукции, из них 20 направили на рассмотрение в суды общей юрисдикции. В суды поступило восемь исковых заявлений о закрытии сайтов дистанционной торговли табачной и никотинсодержащей продукцией. Все заявления рассмотрены, сайты заблокированы.

Прекращена реализация 4 071 единицы табачной и никотинсодержащей продукции.

Ранее сообщалось, что горячую линию по вопросам подготовки школьников к учебному году открыл Роспотребнадзор в Псковской области.