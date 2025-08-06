Участники проекта ПсковГУ «Летний институт» проходят стажировку в петербургских вузах

21:59, 06 августа 2025, ПАИ

Участники «Летнего института» проходят научную стажировку в Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

Программа началась со знакомства с городом: побывали на Невском проспекте, на Дворцовой площади, на площади Искусств, а также увидели Московские ворота, храм Спаса на Крови, Казанский собор, Мариинский дворец, Исаакиевский собор.

Продолжилась стажировка в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете. Участникам рассказали об истории, направлениях работы и исследовательской деятельности вуза.

Кроме того, доцент кафедры восточных языков Андрей Пруцких познакомил гостей с коммуникационными процессами в российско-китайских академических контактах, а также рассказал об особенностях китайских языка и культуры. Кроме того, специалист поделился некоторыми интересными фактами о менталитете жителей этой страны.

Об опыте продвижения русского языка в СПбГЭУ как направлении российско-китайского сотрудничества университетов рассказала замдиректора университетского центра изучения Китая и Тихоокеанского региона Анастасия Ковалёва.

Гости узнали о деятельности международного клуба русского языка «Профессиональный диалог: экономика», об изданиях СПбГЭУ, посвящённых китайскому языку и культуре, об образовательной программе «Экономика предприятия с углублённым изучением китайского языка», о работе студенческих организаций, о проведении летних школ, а также о взаимодействии ассоциаций российско-китайских университетов.

Завершилась программа знакомством с деятельностью издательства «Златоуст» и обсуждением новинок учебной литературы по русскому языку как иностранному.

Напомним, «Летний институт» стартовал на базе ПсковГУ 28 июля. Вуз реализует дополнительную профессиональную образовательную программу повышения квалификации «Русский язык как язык межнационального общения». В этом году в Псков приехало 25 молодых учёных из восьми стран – Республики Беларусь, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сербии, Боснии и Герцеговины (Республика Сербская), Армении, Абхазии.

Ранее сообщалось, что своими впечатлениями участники образовательного проекта поделились в беседе с корреспондентом телеканала «Первый Псковский».