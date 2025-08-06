Названы основные рынки экспорта животноводческой продукции из Псковской области

22:46, 06 августа 2025, ПАИ

Почти 24 тысячи тонн животноводческой продукции экспортировали под контролем Россельхознадзора из Псковской области за первые семь месяцев 2025 года. Это на 69 % больше, чем в прошлом году, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Основной объём поставок пришёлся на Китай, Вьетнам, Грузию, Сербию и Азербайджан.

ходе оформления товаров должностные лица ведомства убедились в соответствии ветеринарно-санитарных норм безопасности стран-импортёров.