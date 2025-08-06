Названы основные рынки экспорта животноводческой продукции из Псковской области
Почти 24 тысячи тонн животноводческой продукции экспортировали под контролем Россельхознадзора из Псковской области за первые семь месяцев 2025 года. Это на 69 % больше, чем в прошлом году, сообщает телеканал «Первый Псковский».
Основной объём поставок пришёлся на Китай, Вьетнам, Грузию, Сербию и Азербайджан.
ходе оформления товаров должностные лица ведомства убедились в соответствии ветеринарно-санитарных норм безопасности стран-импортёров.
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