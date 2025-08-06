Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Названы основные рынки экспорта животноводческой продукции из Псковской области

Почти 24 тысячи тонн животноводческой продукции экспортировали под контролем Россельхознадзора из Псковской области за первые семь месяцев 2025 года. Это на 69 % больше, чем в прошлом году, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Скриншот видео телеканал «Первый Псковский».

Основной объём поставок пришёлся на Китай, Вьетнам, Грузию, Сербию и Азербайджан.

ходе оформления товаров должностные лица ведомства убедились в соответствии ветеринарно-санитарных норм безопасности стран-импортёров.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












06 августа 2025

Названы основные рынки экспорта животноводческой продукции из Псковской области
06 августа 2025

В Опочке благоустраивают территорию на улице Набережной
06 августа 2025

Участники проекта ПсковГУ «Летний институт» проходят стажировку в петербургских вузах
06 августа 2025

Риски снижения ключевой ставки оценили в Центробанке
06 августа 2025

Почти на месяц раньше завершился ремонт кругового перекрёстка на Запсковье
06 августа 2025

Ушёл из жизни ветеран журналистики Вячеслав Сидоренков из Себежа
06 августа 2025

«Турок-2025»: археологи подвели итоги раскопок под Изборском
06 августа 2025

Чем отличается неотложная помощь от экстренной, рассказала псковский фельдшер

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...