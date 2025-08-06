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Общество

Риски снижения ключевой ставки оценили в Центробанке

В результате снижения ключевой ставки ЦБ РФ на один процентный пункт в июле могло произойти избыточное замедление экономической активности. Об этом говорится в материалах регулятора.

Фото: ПАИ

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на два процентных пункта – до 18 % годовых – 25 июля. При этом Центробанк уточнил, что будет принимать решения о дальнейших действиях в зависимости от того, насколько устойчиво замедляется инфляция и как меняются инфляционные ожидания.

Как пишет портал «Прайм», участники обсуждения оценивали последствия обоих вариантов снижения ставки. При меньшем шаге основной риск связан с ужесточением денежно-кредитных условий, с избыточным охлаждением экономической активности, которое может привести к значительному и продолжительному отклонению инфляции вниз от 4 %.

При большем снижении был риск чрезмерного смягчения денежно-кредитных условий из-за ожиданий быстрого снижения ключевой ставки на будущих заседаниях. Это могло привести к замедлению инфляции до целевого уровня 4 % к 2026 году.

Большинство участников обсуждения пришли к выводу, что даже при снижении ключевой ставки на 200 базисных пунктов денежно-кредитные условия будут достаточно жёсткими для возвращения инфляции к цели в 2026 году.

В материалах регулятора также отмечается, что во втором квартале 2025 года разрыв между фактическим и потенциальным выпуском (положительный разрыв выпуска) продолжал сокращаться. Этот разрыв может быть полностью устранён уже в третьем квартале 2025 года, если текущие тенденции сохранятся.

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