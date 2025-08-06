Об опасном влиянии солёных огурцов на здоровье предупредила врач

23:17, 06 августа 2025, ПАИ

Частое употребление домашних солений, включая солёные огурцы, может негативно повлиять на работу сердечно-сосудистой системы. Об этом доктор медицинских наук, заведующий кафедрой диетологии Российского биотехнологического университета Алексей Березников рассказал Lenta.Ru.

Врач подчеркнул, что избыток натрия, содержащегося в соленьях, может привести к задержке жидкости в организме, к повышению давления и увеличению нагрузки на сосуды. Это, в свою очередь, может способствовать развитию гипертонии и атеросклероза. Особенно осторожными с соленьями следует быть людям с повышенным давлением, пожилым и тем, у кого есть проблемы с почками.

Чтобы минимизировать вред от употребления солений, доктор рекомендует промывать их перед едой и контролировать размер порций – не более одного-двух огурцов в день. По его словам, соленья можно есть, но лучше отдавать предпочтение свежим овощам и малосольным заготовкам.

Если после употребления солёного продукта появилась жажда или головная боль, это может быть сигналом о переизбытке натрия. В такой ситуации рекомендуется пить больше воды и сократить количество соли при последующих приёмах пищи.

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