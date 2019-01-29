0
23:00
Псковские полицейские, актеры и общественники подготовили для детей спектакли по безопасности дорожного движения
21:52
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
20:19
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
19:16
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
18:27
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
18:05
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
18:04
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
Еще новости
Общество

Роструд оштрафовал исправительную колонию в поселке Крюки Островского района

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности исправительную колонию №2 УФСИН России по Псковской области в поселке Крюки Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки соблюдения трудового законодательства госинспекторы установили, что работники котельной не были ознакомлены под роспись с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские полицейские, актеры и общественники подготовили для детей спектакли по безопасности дорожного движения
29 января 2019
Псковские полицейские, актеры и общественники подготовили для детей спектакли по безопасности дорожного движения
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
29 января 2019
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
29 января 2019
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове 1
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
29 января 2019
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села 10
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
29 января 2019
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
29 января 2019
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
29 января 2019
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
29 января 2019
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»

Идет загрузка...