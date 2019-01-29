Роструд оштрафовал исправительную колонию в поселке Крюки Островского района
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности исправительную колонию №2 УФСИН России по Псковской области в поселке Крюки Островского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки соблюдения трудового законодательства госинспекторы установили, что работники котельной не были ознакомлены под роспись с результатами специальной оценки условий труда на рабочих местах. Выявленное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа.