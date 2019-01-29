Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села

19:16, 29 января 2019, ПАИ

Подготовку государственной программы по развитию сельских территорий обсудили в Москве сегодня, 29 января, на совещании под руководством председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе региональной администрации, Псковскую область на мероприятии представлял губернатор региона Михаил Ведерников.

Совещание прошло с участием первого заместителя председателя Правительства РФ — министра финансов Антона Силуанова, заместителя председателя Правительства Алексея Гордеева, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, министра экономического развития Максима Орешкина, глав регионов и других официальных лиц.

В рамках заседания рассмотрены вопросы повышения уровня благосостояния и качества жизни сельского населения, а также вопросы комплексного развития российских сел.

«Только в этом году на развитие сельских территорий Российской Федерации планируется направить более 25 млрд рублей», — сообщил Дмитрий Медведев на совещании, напомнив, что новая отдельная госпрограмма о комплексном развитии села разрабатывается по поручению президента России Владимира Путина. Госпрограмма должна учитывать мероприятия, которые предусмотрены в рамках реализации национальных проектов. «Безусловно, нужно сохранить те меры, которые ранее доказали свою эффективность, это должен быть четко выстроенный, продуманный документ, с реальными сроками исполнения и с экономическим обоснованием под каждую из статей расходов», — сказал глава кабмина.

Он особо подчеркнул, что уже сейчас на этапе подготовки необходимо учесть два принципиальных момента. Во-первых, необходимо исключить дублирование позиций, которые содержатся в других госпрограммах. Предполагается, что координировать работу ведомств и определять необходимые для развития сельских территорий мероприятия будет Минсельхоз. Во-вторых, четко выделить цели, которые будут реализованы в первую очередь. А для этого надо учесть специфику развития сельских территорий в каждом регионе, отметил Дмитрий Медведев.

Губернатор Михаил Ведерников по итогам совещания подчеркнул, что для Псковской области с ее хуторской системой расселения программа по развитию сельских территорий крайне важна, и представители региона войдут в состав рабочей группы, которая займется проработкой документа.

«Площадь нашего региона 55 тысяч квадратных километров и на этой территории расположено более 8 тысяч сельских населенных пунктов, по этому показателю мы занимаем второе место в стране. При этом около 2 тысяч деревень у нас не имеют постоянных жителей. Все деревни и села разбросаны по территории, поэтому вопросы состояния автодорог, транспортной доступности, наличие водоснабжения, газа и иной инфраструктуры, обеспечения качественной и своевременной медицинской помощью, образовательными и социальными услугами — это все актуальные, первостепенные задачи. Те ресурсы, которые направлялись на решение этих вопросов ранее, безусловно, помогли местами снять остроту проблемы, и за поддержку большое спасибо федеральному центру, но все-таки для кардинального решения вопросов жизнеобеспечения селян требуется более системный подход и отдельная госпрограмма с серьезным федеральным финансированием. Мы очень благодарны Правительству и Министерству сельского хозяйства за то, что держат в фокусе внимания нашу Псковскую область, и пригласили нас к участию в совещании. Мы в свою очередь делегируем представителя от региона в состав рабочей группы, чтобы при разработке программы были учтены все особенности расселения на территории Псковской области. Если программа будет принята, то мы сможем решить широкий круг проблемных вопросов и дать серьезный толчок развитию сельских территорий, а это в конечном итоге будет способствовать снижению оттока сельского населения в города и привлечению новых жителей в Псковскую область», - сказал Михаил Ведерников.