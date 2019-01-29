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Общество

За отсутствие у работников средств защиты Роструд оштрафовал исправительную колонию в Серёдке

Администрация исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в поселке Середка Псковского района, не организовала своевременное приобретение и выдачу работникам средств индивидуальной защиты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.

Несоответствие норм выявили госинспекторы в ходе проверки соблюдения трудового законодательства. Данное нарушение стало основанием для наложения административного штрафа в отношении уголовно-исправительного учреждения.

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