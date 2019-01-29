Великолукская епархия приглашает в паломническую поездку в монастыри Серпухова и Можайска

19:46, 29 января 2019, ПАИ

15-17 февраля состоится паломническая поездка к чудотворной иконе Божьей Матери «Неупиваемая чаша» в Введенский Владычный, Высоцкий Богородицкий монастыри Серпухова и Ферапонтов монастырь Можайска Московской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукский епархии.

Во время поездки паломники побывают на литургии в Введенском Владычном женском монастыре, основанном в 1360 году святителем Алексием Московским.

Одной из самых почитаемых святынь монастыря является могила устроителя обители преподобного Варлаама. Отмечены многочисленные свидетельства о помощи преподобного. Зафиксированы многие исцеления, утешения в бедах. Именно в этом монастыре в 1878 году представительством святого Варлаама явилась икона Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

C 1999 года в монастыре мироточит Крест Голгофа и практически все иконы Георгиевского храма, в том числе «Неупиваемая чаша», «Ведение Богородицы», «Всецарица», «Всех скорбящих Радость», «Тихвинская», блаженной Матроны, Архангела Михаила. Икона «Всецарица» мироточила более 30 раз, имеет особую благодать исцеления от раковых заболеваний. Засвидетельствовано несколько случаев исцеления от рака.

Паломники посетят Высоцкий монастырь. Место для Высоцкого Богородицкого мужского монастыря избрал Сергий Радонежский, при духовном руководстве которого обитель росла и укреплялась.

В Покровской церкви монастыря находится главная святыня монастыря - чудотворная икона Божьей Матери «Неупиваемая чаша», через которую Богоматерь спасает людей от алкоголизма, курения и новой напасти, наркомании. Здесь же стоит рака с мощами преподобного Афанасия Высоцкого, прославленными многочисленными исцелениями.

Паломники примут участие в литургии, после которой будет отслужен молебен с акафистом и водосвятием перед иконой «Неупиваемая чаша». В монастырях будут проведены экскурсии и беседы с паломниками.

Планируется посещение Ферапонтова мужского монастыря в Можайске (вечернее богослужение) и Святого источника с благоустроенной купальней, вода которого исцеляет многие болезни.

Отправление из Великих Лук 15 февраля в 20:30. Возвращение 17 февраля, ориентировочно в 2:00.

Подробная информация о поездке и запись по телефону: +7 (921) 508-31-95.