0
23:00
Псковские полицейские, актеры и общественники подготовили для детей спектакли по безопасности дорожного движения
21:52
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
20:19
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
19:16
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
18:27
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
18:05
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
18:04
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
Еще новости
Общество

За пропаганду безопасности дорожного движения среди детей поощрили воспитателя дедовичского детсада

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Дедовичского района благодарственным письмом наградили воспитателя первой квалифицированной категории в детском саду №3 «Ручеёк» Светлану Столярову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, отмечен ее большой вклад в обучение детей основам безопасного поведения на дорогах. 

В 2018 году она совместно с ОГИБДД МО МВД России «Дедовичский» организовала и провела профилактические обучающие мероприятия «Экскурсия по поселку Дедовичи старшей группы с инспектором ГИБДД» и «Путешествие Незнайки в город Дорожных знаков».

Методические разработки по данным мероприятиям получили высокую оценку жюри конкурса, проводимого Российским образовательным порталом «Корабль знаний». Они заняли первые места в номинации «Учимся, играя», а также были направлены во все районы области для изучения и использования при проведении профилактических мероприятий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские полицейские, актеры и общественники подготовили для детей спектакли по безопасности дорожного движения
29 января 2019
Псковские полицейские, актеры и общественники подготовили для детей спектакли по безопасности дорожного движения
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
29 января 2019
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
29 января 2019
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове 1
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
29 января 2019
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села 10
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
29 января 2019
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
29 января 2019
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
29 января 2019
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
29 января 2019
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»

Идет загрузка...