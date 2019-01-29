За пропаганду безопасности дорожного движения среди детей поощрили воспитателя дедовичского детсада

22:47, 29 января 2019, ПАИ

На заседании комиссии по безопасности дорожного движения при администрации Дедовичского района благодарственным письмом наградили воспитателя первой квалифицированной категории в детском саду №3 «Ручеёк» Светлану Столярову. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, отмечен ее большой вклад в обучение детей основам безопасного поведения на дорогах.

В 2018 году она совместно с ОГИБДД МО МВД России «Дедовичский» организовала и провела профилактические обучающие мероприятия «Экскурсия по поселку Дедовичи старшей группы с инспектором ГИБДД» и «Путешествие Незнайки в город Дорожных знаков».

Методические разработки по данным мероприятиям получили высокую оценку жюри конкурса, проводимого Российским образовательным порталом «Корабль знаний». Они заняли первые места в номинации «Учимся, играя», а также были направлены во все районы области для изучения и использования при проведении профилактических мероприятий.