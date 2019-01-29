Итоги 2018 года подвели ветераны УФССП России по Псковской области

22:18, 29 января 2019, ПАИ

Псковское отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения» подвело итоги проделанной работы за 2018 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.

Отмечается, что в 2018 году члены ассоциации были активными участниками в различных мероприятиях Управления, в том числе торжественных и праздничных, посвященных государственным и традиционным датам.

В августе 2018 года ветераны Псковского отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения» приняли участие в торжественной церемонии принятия присяги и награждения работников Управления ФССП России по Псковской области медалями за выслугу лет и ведомственными наградами. Данное мероприятие было проведено на Вечевой площади Псковского Кремля и носило патриотичный характер.

Во взаимодействии с профсоюзной организацией Управления ветераны Службы организовали поздравление как действующих работников Службы, так и уже ветеранов Управления с профессиональным праздником, Днем судебного пристава. В том числе под руководством работающего ветерана Ассоциации действующие работники УФССП России по Псковской области навестили и поздравили ветеранов Службы, находящихся на пенсии, по месту их проживания.

В ведомстве рассказали, что кроме того, члены ассоциации, те, кто стоял у истоков создания и становления института Службы судебных приставов, приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику судебных приставов, где выступили со словами поздравления в адрес современной Службы судебных приставов.

Весь 2018 год члены Ассоциации ветеранов принимали участие в совещаниях, заседаниях и круглых столах, в благотворительных акциях, проводимых Управлением ФССП России по Псковской области.

В ходе подведения итогов 2018 года участники наметили задачи на 2019 год, и высказали предложения по повышению эффективности совместной работы, добавили в пресс-службе.