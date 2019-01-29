Итоги 2018 года подвели ветераны УФССП России по Псковской области
Псковское отделение Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения» подвело итоги проделанной работы за 2018 год, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления ФССП России по Псковской области.
Отмечается, что в 2018 году члены ассоциации были активными участниками в различных мероприятиях Управления, в том числе торжественных и праздничных, посвященных государственным и традиционным датам.
В августе 2018 года ветераны Псковского отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация ветеранов Службы принудительного исполнения» приняли участие в торжественной церемонии принятия присяги и награждения работников Управления ФССП России по Псковской области медалями за выслугу лет и ведомственными наградами. Данное мероприятие было проведено на Вечевой площади Псковского Кремля и носило патриотичный характер.
Во взаимодействии с профсоюзной организацией Управления ветераны Службы организовали поздравление как действующих работников Службы, так и уже ветеранов Управления с профессиональным праздником, Днем судебного пристава. В том числе под руководством работающего ветерана Ассоциации действующие работники УФССП России по Псковской области навестили и поздравили ветеранов Службы, находящихся на пенсии, по месту их проживания.
В ведомстве рассказали, что кроме того, члены ассоциации, те, кто стоял у истоков создания и становления института Службы судебных приставов, приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном профессиональному празднику судебных приставов, где выступили со словами поздравления в адрес современной Службы судебных приставов.
Весь 2018 год члены Ассоциации ветеранов принимали участие в совещаниях, заседаниях и круглых столах, в благотворительных акциях, проводимых Управлением ФССП России по Псковской области.
В ходе подведения итогов 2018 года участники наметили задачи на 2019 год, и высказали предложения по повышению эффективности совместной работы, добавили в пресс-службе.