Горячая ванна может быть полезна для сосудов, выяснили учёные

20:52, 11 октября 2026, ПАИ

Горячая ванна может быть не только способом расслабиться после тяжёлого дня, но и возможным способом поддержать здоровье сосудов. Небольшое исследование показало, что полчаса в воде температурой 40 °C усиливают кровоток, расширяют сосуды кожи и снижают артериальное давление. По некоторым показателям эффект оказался заметнее, чем после умеренной езды на велотренажёре.

В исследовании, опубликованном в European Journal of Applied Physiology, участвовали 25 человек в возрасте от 45 до 70 лет с избыточным весом или ожирением. Каждый доброволец прошёл два испытания: 30 минут сидел по грудь в горячей воде, а в другой раз столько же времени занимался на велотренажёре с умеренной нагрузкой.

После ванны сосуды кожи расширялись сильнее, скорость кровотока возрастала, а число мелких сосудов с заметным движением крови увеличивалось. Артериальное давление также снижалось — выраженнее, чем после получасовой велотренировки.

При нагревании организм усиливает приток крови к коже, чтобы эффективнее отдавать тепло. Для этого сосуды расширяются. Меняется и воздействие кровотока на внутренние стенки сосудов — похожие процессы происходят во время физической активности.

Чтобы оценить изменения в мелких сосудах, учёные использовали оптическую когерентную томографию — неинвазивный метод визуализации тканей. Исследование показало, что после пребывания в горячей воде кровоток в поверхностной сосудистой сети становился активнее.

Несмотря на обнадёживающие результаты, учёные не советуют отказываться от физических нагрузок. Ванна и велосипед по-разному воздействуют на организм: горячая вода создаёт выраженную тепловую нагрузку, а при езде на велосипеде сильнее возрастает частота сердечных сокращений.

Авторы рассматривают горячую ванну как возможный дополнительный вариант пассивной теплотерапии. Она может представлять интерес для людей, которым сложно регулярно заниматься спортом. Однако исследование охватило всего 25 участников и оценивало краткосрочные изменения. Чтобы понять, помогает ли регулярное пребывание в горячей воде поддерживать здоровье сосудов в долгосрочной перспективе, нужны более масштабные исследования.