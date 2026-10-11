Дружинники из Пскова отправили девять поддонов топливных брикетов для бойцов на передовой

20:27, 11 октября 2026, ПАИ

Дружинники из Пскова и Псковского района собрали и погрузили девять поддонов топливных брикетов для военнослужащих в зоне СВО. О помощи бойцам в своём канале в мессенджере Max сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

По его словам, добровольцы целый день занимались сборкой и погрузкой брикетов. «От всей души благодарю всех участников, в том числе женщин, за отзывчивость и готовность объединяться ради важного дела. Отдельное спасибо нашим предпринимателям — за топливо, которое поможет согреть бойцов», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников подчеркнул, что такая помощь нужна не только для решения бытовых вопросов, но и напоминает военнослужащим о поддержке из дома.