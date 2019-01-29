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Общество

Спортсмен из Острова занял первое место на областном первенстве по настольному теннису

Спортсмен из Острова Даниил Федоров занял 1-е место на Первенстве Псковской области по настольному теннису, сообщили Псковскому агентству информации в администрации Островского района.

Всего в соревнованиях приняло участие 59 спортсменов. Островский район представляли воспитанники объединения «Настольный теннис» Дома детского творчества Острова, который тренирует Виктор Дементьев.

Отмечается, что команда Островского района показала хорошие результаты на Первенстве Псковской области по настольному теннису среди молодёжи.

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