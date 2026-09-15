Порядок составления индивидуальной программы пробации объяснили осуждённым в Пскове
В следственном изоляторе № 1 в Пскове для осуждённых из отряда по хозяйственному обслуживанию провели лекционное занятие на тему «Индивидуальная программа пробации: содержание и порядок разработки». Лекцию прочитала представитель уголовно-исполнительной инспекции Мария Михайлова, сообщили ПАИ в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Во время лекции обсуждались особенности постпенитенциарной пробации, применяемой к лицам, освобождаемым из мест лишения свободы. Мария Михайлова детально объяснила, что такое индивидуальная программа пробации, какие разделы она включает и как осуждённые могут участвовать в её составлении.
Слушатели узнали, что индивидуальная программа составляется с учётом личных обстоятельств и потребностей каждого осуждённого. В неё могут входить меры содействия в трудоустройстве, восстановлении документов, решении жилищных вопросов, получении медицинской и социальной помощи, а также мероприятия по восстановлению социально полезных связей. Осуждённым сообщили, что право на участие в программе пробации у них появляется ещё до освобождения и они могут подать соответствующее заявление.
В конце лекции осуждённые задали вопросы и получили на них подробные ответы.
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Порядок составления индивидуальной программы пробации объяснили осуждённым в Пскове
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