Мероприятие «Встреча культур. Межнациональный диалог» прошло в Пскове

21:21, 15 сентября 2026, ПАИ

В рамках мероприятия «Встреча культур. Межнациональный диалог» студенты из России и Индии познакомились с традициями друг друга и вместе приняли участие в насыщенной программе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Старт встрече дала экскурсия по библиотеке – классический, но по-прежнему ценный способ погрузиться в культурное пространство. Участники побывали в отделе литературы по культуре и искусству, а также посетили Международный библиотечный центр, где смогли узнать о многообразии мировых культур.

Ключевым элементом программы стал интерактивный квиз, посвящённый России и Индии. Студенты объединились в смешанные команды – в каждой оказались ребята из обеих стран. Во время игры участники общались на английском языке, рассказывали друг другу интересные истории и учились понимать чужую культуру в непринуждённом дружеском диалоге.

Завершением встречи стал мастер‑класс по изготовлению книжных закладок. Каждый студент создал собственный сувенир, используя штампы со славянскими орнаментами.