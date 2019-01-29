Семинар-тренинг для родителей прошел в «Областном Центре семьи» в Пскове

22:06, 29 января 2019, ПАИ

26 января в «Областном Центре семьи» в Пскове состоялся очередной семинар-тренинг для принимающих родителей на тему «Трудности в образовании у приемных детей», сообщается в Instagram Комитета по социальной защите населения Псковской области.

На семинаре специалисты рассказали про обучение приемного ребенка в школе, особенности приемного ребенка, испытывающий сложности в процессе обучения, основные аспекты школьного обучения; социальные отношения, а также почему приемные дети испытывают наибольшие сложности и трудности в процессе обучения.

Родители совместно со специалистами составили алгоритм действий, которые помогут приемным детям справиться с трудностями в школьном обучении.