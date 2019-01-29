Отключения электроэнергии ожидаются в Гдовском районе с 30 января по 1 февраля

20:54, 29 января 2019, ПАИ

Отключения потребителей от электроэнергии в связи с ремонтными работами ожидаются в Гдовском районе с 30 января по 1 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в районной администрации.

30 января отключат электроэнергию в деревне Полично в связи с техническим обслуживанием ВЛ-0.4 кВ, а 31 января – в деревне Дуброво из-за расчистки трассы ВЛ-10 кВ.

1 февраля жителям деревень Колоколово, Тишино и Береговая Луневщина также отключат электроэнергию, поскольку будет проходить подключение нового абонента.