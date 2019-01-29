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Общество

Противопожарный рейд прошел в Псковском районе

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в целях профилактики пожаров в населенных пунктах провели профилактический рейд в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда они провели беседы с населением о соблюдении правил пожарной безопасности при эксплуатации печного и электрооборудования, распространили листовки профилактического характера о правилах эксплуатации газового оборудования. Особое внимание уделялось профилактике детской шалости с огнем.

Также до граждан довели информацию с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб, обстановку с пожарами на территории Псковской области и Псковского района и основные причины пожаров в жилом секторе сельских населенных пунктов.

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