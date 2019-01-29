60-летний юбилей учреждения отметили в исправительной колонии в Середке

21:34, 29 января 2019, ПАИ

Торжественные мероприятия по случаю 60-летнего юбилея исправительной колонии №4 УФСИН России по Псковской области в поселке Середка Псковского района прошли в этом пенитенциарном подразделении, соощили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

В торжественной обстановке начальник ИК-4 УФСИН России по Псковской области Юрий Шарин и приглашённые официальные лица поздравили сотрудников с юбилеем и вручили памятные знаки, награды и благодарности лучшим сотрудникам служб учреждения.

Слова особой благодарности звучали в адрес ветеранов колонии за многолетнюю честную службу и готовность сегодня передать свой бесценный опыт новым поколениям сотрудников.

«В пенитенциарной системе я отработал более 25 лет. Мне приятно видеть сохранение традиций колонии, ее развитие. «Четверка» всегда была одной из основных колоний области. Отрадно видеть здоровый, молодой коллектив, наблюдать развитее производственного потенциала. Уверен, что тот импульс продуктивного настроя, сохраняемого уже в течение 60 лет, в будущем, будет приумножаться и крепнуть», - поздравил своих коллег бывший начальник колонии Евгений Яковенко.

Официальные поздравления чередовались с концертными номерами в исполнении лауреата различных районных и областных творческих конкурсов сотрудника учреждения Дениса Вокина.

В завершение мероприятия вниманию гостей и юбиляров был представлен документальный фильм об истории и современном этапе развития колонии в условиях реформирования УИС.

«60 лет для исправительного учреждения – большой и трудный путь. Нам удалось сохранить самое важное, что было заложено много лет назад и поэтапно развивалось. Прежде всего, это кадровая преемственность, сохранение и развитие из года в год сложившихся в коллективе традиций. Самое главное то, что нами накоплен громадный опыт работы с осуждёнными, который мы передаём новым поколениям сотрудников, не забывая внедрять и современные прогрессивные формы», - отметил начальник учреждения Юрий Шарин.