0
21:52
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
20:19
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
19:16
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
18:27
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
18:05
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
18:04
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
17:58
Молодая гвардия Ганзы
Еще новости
Общество

В расширенном заседании ученого совета Академии ФСИН России принял участие Псковский филиал

Псковский филиал академии ФСИН России в режиме видео-конференц-связи принял участие в расширенном заседании ученого совета академии ФСИН, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Мероприятие, участие в котором принял временно исполняющий обязанности начальника Управления кадров ФСИН России Александр Пирогов, было посвящено итогам работы в 2018 году, результатам выполнения программы развития Академии ФСИН России на 2017–2020 годы и приоритетным направлениям совершенствования деятельности вуза с учетом реализации Концепции развития УИС Российской Федерации до 2020 года.

С докладами выступили начальник Академии ФСИН России Александр Крымов и его заместители по направлениям деятельности, которые отметили, что 2018 год для вуза прошел в стабильном развитии по всем направлениям деятельности.

В режиме видео-конференц-связи на расширенном заседании ученого совета с докладом о результатах работы Псковского филиала Академии ФСИН России в 2018 году и приоритетных направления совершенствования деятельности филиала в 2019 году выступил заместитель начальника академии – начальник Псковского филиала Академии ФСИН России Дмитрий Панарин.

Начальник академии подчеркнул, что главная задача образовательной организации – обучение и подготовка к реальной практической работе высококвалифицированных специалистов для уголовно-исполнительной системы России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
29 января 2019
Итоговое епархиальное собрание состоялось в Великолукской епархии
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове
29 января 2019
Археологи предполагают, что обнаружили одни из самых ранних погребений на улице Свердлова в Пскове 1
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села
29 января 2019
Михаил Ведерников принял участие в совещании Дмитрия Медведева по комплексному развитию села 9
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
29 января 2019
Псковская область заняла 55-е место в рейтинге регионов РФ по числу посетивших их в 2018 году туристов
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
29 января 2019
Что немцу хорошо: ПАИ-live с Олесей Назарой (ВИДЕО)
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
29 января 2019
Выше нормы ожидается температура в феврале в Псковской области
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
29 января 2019
Росавтодор согласовал проекты Псковской области по «Безопасным и качественным дорогам»
Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта
29 января 2019
Сгоревшую крышу дома в селе Славковичи Порховского района отремонтируют до 1 марта

Идет загрузка...