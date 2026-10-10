Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Победителей конкурса «Этнокультурный арт-сезон в детском саду» наградили в Псковской области

Торжественная церемония награждения участников, призёров и победителей регионального конкурса творческих инициатив «Этнокультурный арт-сезон в детском саду» прошла в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Фото: министерство образования Псковской области

Конкурс реализовывался в четырёх номинациях: «Детям – о единстве народов России», «Родителям – о единстве народов России», «Образовательные события, посвящённые единству народов России» и «Дизайнерские решения в образовательной среде, посвящённые единству народов России».

Всего на конкурс подано 22 заявки. География конкурса объединила педагогов из девяти районов Псковской области.

Министр образования Александр Сорокин обратился к участникам конкурса с приветственным словом. В своей речи он выразил глубокую признательность педагогам дошкольного образования за их труд и отметил значимость участия в конкурсах профессионального мастерства для профессионального роста и тиражирования успешных педагогических практик.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии отец Пантелеимон отметил важность воспитания детей дошкольного возраста с опорой на традиции православной церкви, такие как милосердие и любовь к ближнему, что полностью отвечает идее единства народов России.

Псковская епархия стала активной участницей реализации конкурса. В состав жюри вошёл отец Михаил Иванов, настоятель Казанской церкви в Пушкинских Горах. Также в епархии подготовили памятные подарки для победителей и призёров конкурса.

Конкурс был организован и проведён в рамках Года единства народов России и Года дошкольного образования для работников сферы дошкольного образования.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

10 октября 2026

Александр Сорокин обсудил развитие среднего профобразования с преподавателем Опочецкого колледжа
10 октября 2026

Медальон пропавшего без вести Василия Булгакова нашли участники «Студенческой Вахты Памяти»
10 октября 2026

V фестиваль «Праздник клюквы» прошёл в Пыталово
10 октября 2026

Турнир по нардам прошёл в Пскове
10 октября 2026

Великолукская семья Донец удостоена ордена «Родительская слава»
10 октября 2026

Депутат Алексей Севастьянов встретился с жителями военного городка в Крестах
10 октября 2026

Выставка работ Никиты Цыцина открылась в «Михайловском»
10 октября 2026

Победителей конкурса «Этнокультурный арт-сезон в детском саду» наградили в Псковской области

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...