Победителей конкурса «Этнокультурный арт-сезон в детском саду» наградили в Псковской области

20:28, 10 октября 2026, ПАИ

Торжественная церемония награждения участников, призёров и победителей регионального конкурса творческих инициатив «Этнокультурный арт-сезон в детском саду» прошла в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в министерстве образования Псковской области.

Конкурс реализовывался в четырёх номинациях: «Детям – о единстве народов России», «Родителям – о единстве народов России», «Образовательные события, посвящённые единству народов России» и «Дизайнерские решения в образовательной среде, посвящённые единству народов России».

Всего на конкурс подано 22 заявки. География конкурса объединила педагогов из девяти районов Псковской области.

Министр образования Александр Сорокин обратился к участникам конкурса с приветственным словом. В своей речи он выразил глубокую признательность педагогам дошкольного образования за их труд и отметил значимость участия в конкурсах профессионального мастерства для профессионального роста и тиражирования успешных педагогических практик.

Руководитель отдела религиозного образования и катехизации Псковской епархии отец Пантелеимон отметил важность воспитания детей дошкольного возраста с опорой на традиции православной церкви, такие как милосердие и любовь к ближнему, что полностью отвечает идее единства народов России.

Псковская епархия стала активной участницей реализации конкурса. В состав жюри вошёл отец Михаил Иванов, настоятель Казанской церкви в Пушкинских Горах. Также в епархии подготовили памятные подарки для победителей и призёров конкурса.

Конкурс был организован и проведён в рамках Года единства народов России и Года дошкольного образования для работников сферы дошкольного образования.