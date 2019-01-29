Псковские полицейские, актеры и общественники подготовили для детей спектакли по безопасности дорожного движения

23:00, 29 января 2019, ПАИ

Сотрудники Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области поддержали проект специалистов Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова по созданию цикла спектаклей по безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства.

Первый спектакль «Рыжехвостик» уже представлен для широкой детской аудитории и на суд родительской общественности. Над его созданием трудилась большая команда взрослых и детей - Юлия Ермолаева (режиссер-постановщик), Инга Алексеева (координатор проекта «Живем по-настоящему»), Анна Шустрова, Даяна Тимофеева, Игорь Гуров, Ульяна Бельская, Ольга Джардимгалиева и Яна Савунова – ответственные лица за «озвучку» кукольных персонажей.

В настоящее время детский театр по безопасности дорожного движения уже выступил перед пациентами Детской областной клинической больницы, воспитанниками «Областного центра семьи» и школьникам из лицея №4 «Многопрофильный», а до этого спектакль можно было посмотреть в Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова, который открыл двери для всех детей и родителей.

В мероприятии также приняли участие инспектор по особым поручениям УГИБДД УМВД России по Псковской области Наталья Скачкова и член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Николай Мельков. Они провели с детьми и их родителями профилактические беседы и вручили всем присутствующим световозвращающие элементы.

Госавтоинспекция Псковской области выражает слова признательности организаторам кукольного театра, ребятам из «Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, города Пскова», а также приходу Храма Великомученицы Анастасии Узорешительницы за оказанное содействие в вопросах профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и развития инновационных форм работы с детьми на территории региона.