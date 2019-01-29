На «Тропу здоровья» отправятся псковские пенсионеры 30 января

20:30, 29 января 2019, ПАИ

30 января в рамках проекта «Университет серебряного возраста - дорога к долголетию 80+» пройдет очередное мероприятие данного проекта – встреча на «Тропе здоровья», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения «Союз пенсионеров России» по Псковской области.

На базе отдыха «Динамо» (Бор Бельково) пенсионерам-сторонникам здорового образа жизни из МО ООО СПР города Пскова, Псковского, Печорского, Палкинского районов предстоит не только лыжная прогулка, но и участие в подвижных играх на снегу: в «лыжном биатлоне» они посоревнуются в метании валенка в цель, вспомнят как лепить «снежную бабу» и других зимних забавах.

Задача мероприятия - пропаганда практик здорового образа жизни среди пенсионеров. Проект «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию 80+» реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленный Фондом президентских грантов.