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Общество

От ЭКГ до скрининга на онкологию: чек-лист диспансеризации для разных поколений

Что входит в программу диспансеризации в зависимости от возраста, разъяснила врач-гериатр Псковского госпиталя для ветеранов войн Дарья Ульвачева в беседе с корреспондентом ПАИ.

Фото: ПАИ

По её словам, диспансеризация для возрастных пациентов начинается с анкетирования – врач задаёт вопросы об образе жизни, наследственности, вредных привычках, питании и физической активности, а также реагирует на жалобы пациентов.

Также предусмотрены измерение роста, массы тела и окружности талии, измерение артериального и внутриглазного давления, анализы крови для определения уровня общего холестерина и глюкозы.

«В обследования на первом этапе диспансеризации входит электрокардиография (ЭКГ) в покое. Её делают при первом прохождении осмотра, а в дальнейшем – ежегодно с 35 лет. Раз в два года проводится также флюорография лёгких. Если в текущем или прошлом году уже делали рентген или КТ, повторное исследование не назначают», – обратила внимание Дарья Ульвачева.

Как заметила специалист, обязательным пунктом прохождения диспансеризации является скрининг на онкологические заболевания. Для женщин в обследование входит осмотр фельдшером (акушеркой), взятие мазка с шейки матки и его цитологическое исследование (раз в три года в возрасте 18–64 лет). С 2026 года в программу также добавили тестирование на вирус папилломы человека. У мужчин в рамках обследования определяют уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови в определённые возрастные периоды (45, 50, 55, 60, 64 года).

«Независимо от пола обязательно исследование кала на скрытую кровь. С 40 лет оно проводится раз в два года, а с 65 лет – ежегодно», – рассказала гериатр.

Для людей от 40 лет дополнительно назначают общий анализ крови на гемоглобин, лейкоциты, скорость оседания эритроцитов, добавила она.

«Для граждан 18–39 лет рассчитывают относительный сердечно-сосудистый риск, а для тех, кому 40–64 года и у кого нет сердечно-сосудистых заболеваний атеросклеротического генеза, диабета 2-го типа и хронической болезни почек, – абсолютный риск», – продолжила Дарья Ульвачева.

Помимо этого, жители области проходят исследование на антитела к гепатиту C. Его проводят с 25 лет и старше, но не чаще чем раз в 10 лет.

В завершение первого этапа прохождения диспансеризации врач может дать индивидуальные рекомендации, например по снижению рисков – бросить курить, скорректировать питание.

«После всех обследований специалист изучит результаты, проведёт дополнительный осмотр кожи, слизистых губ и ротовой полости, пальпацию щитовидной железы и лимфатических узлов, чтобы выявить возможные визуальные признаки заболеваний. На этом приёме врач установит диагноз, определит группу здоровья и группу диспансерного наблюдения, а также решит, нужны ли дополнительные консультации или обследования», – резюмировала Дарья Ульвачева.

Напомним, с 1 сентября Минздрав обновит правила проведения диспансеризации. Добавим, что диспансеризация проходит в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

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