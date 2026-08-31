Музеи «Михайловского» с 1 сентября будут работать шесть дней в неделю

12:49, 31 августа 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» начинает поэтапный выход из графика, который вводили на время так называемого высокого сезона. Как сообщает музейная служба информации, с 1 сентября все музеи будут открыты для гостей ежедневно, кроме понедельника, а по субботам дополнительное вечернее время для посещений хотя и сохранится, но сократится с двух часов до одного, то есть посетителей здесь будут принимать лишь до 19:00, а кассы будут работать до 18:30.

«Однако случатся и исключения, — подчеркнули в «Михайловском». — Опыт многих и многих прошлых лет показывает, что в сентябре и в октябре, в дни так счастливо воспетой Пушкиным «золотой осени», музей просто захлёстывает туристический поток. Особенно много в это время школьных групп. Поэтому несколько понедельников в этот период решено сделать по-летнему рабочими. В сентябре это 21-е и 28-е».

В «Михайловском» также напомнили, что сентябрь в музее ещё и традиционный «театральный» месяц. С третьей его декады, точнее — с 21-го числа, жители и многочисленные гости заповедника смогут побывать на гастрольных спектаклях театра «Пушкинская школа» под управлением народного артиста России, лауреата Госпремии РФ Владимира Рецептера. В афише этих дней — премьеры по чеховским «Трём сёстрам» и пушкинскому «Медному всаднику», «Горе от ума» по Грибоедову, спектакль «Укрощение строптивой» — комедия Шекспира, многое другое.

Подробнее обо всех событиях сентября (место и время проведения, возрастные рекомендации для зрителей/слушателей) можно узнать на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий» под соответствующими числами.