Стало известно, сколько домов в Пскове готовы к отопительному сезону

13:37, 31 августа 2026, ПАИ

В Пскове подвели промежуточные итоги подготовки жилого фонда и социальных объектов к предстоящему отопительному сезону. Из 1 315 многоквартирных домов к приёму тепла готовы 1 207 – это 91,8 %. Такой уровень позволяет рассчитывать на плавный запуск системы, однако остаются объекты, где работы ещё не завершены, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковских теплосетей.

Самые низкие показатели – у домов под управлением ЖСК, ТСЖ и при непосредственном управлении: готовность там составляет всего 55,6 % (40 из 72). Ответственность за подготовку лежит на собственниках и правлениях, и не везде работы выполнены вовремя. В ведомственном жилом фонде показатель готовности – 39,3 % (11 из 28 домов). По этим объектам власти ведут отдельные переговоры с балансодержателями.

Социальная сфера подготовлена лучше. Из 103 образовательных учреждений к приёму тепла готовы 101 (98,1 %). Исключение – два объекта, где идёт капремонт: дом на улице Звёздной, 8 и на улице Юбилейной, 56. Среди 31 учреждения здравоохранения готовы 25 (80,6 %). А вот по учреждениям культуры и спорта цифры ниже: из 28 объектов готовы 16 (57,1 %), из восьми спортивных – только четыре (50 %).

В ПТС пояснили, что если бы сезон начался 1 сентября, большинство домов и соцобъектов уже могли бы получить тепло. Однако в домах, не имеющих паспортов готовности, тепло не появится, чтобы избежать аварийных ситуаций.