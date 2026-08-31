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Общество

Более полутора тысяч клещей исследовали в лабораториях псковской инфекционки с начала года

1 540 клещей исследовали в лабораториях Псковской инфекционной клинической больницы с начала 2026 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: ПАИ

С 24 по 30 августа в учреждении проверили 52 клеща, из них в 14 случаях выявлена поражённость иксодовым клещевым боррелиозом. Другие инфекции (клещевой вирусный энцефалит, моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека) по итогам недельных исследований не зафиксированы.

Средний уровень заражённости паразитов клещевыми инфекциями в 2026 году, по данным больницы, составляет 39,9 %. Всего с начала сезона в медицинские организации Псковской области с жалобами на присасывание клещей обратились 1 979 человек. Наибольшее число случаев зафиксировано в городах Псков и Великие Луки, а также в Опочецком, Псковском и Невельском районах.

Сдать клеща или кровь на исследование после укуса можно круглосуточно в приёмном отделении инфекционной больницы по двум адресам: в Пскове на улице Майора Доставалова, 14 и в Великих Луках на Октябрьском проспекте, 127. Дополнительную информацию можно уточнить по телефонам: в Пскове – (8 8112) 29-41-22 (ежедневно с 09:00 до 19:00), в Великих Луках – (8 811-53) 6-88-66 (по будням с 08:30 до 17:00).

Ранее сообщалось, что с 17 по 23 августа в лабораториях Псковской областной инфекционной больницы исследовали 57 клещей, 17 из них оказались заражены иксодовым клещевым боррелиозом. Случаев клещевого вирусного энцефалита, моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека зафиксировано не было.

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