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Общество

Как пропуск поверки счётчика может ударить по кошельку, объяснили псковичам

Что делать в ситуации, когда был пропущен срок поверки счётчика, рассказали в группе приложения «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

По словам специалистов, это не катастрофа, но ситуация требует особого включения. Сразу после истечения срока поверки счётчик приравнивается к неисправному, и в первые три месяца плату начислят по среднемесячному потреблению за последние полгода.

С четвёртого месяца начисления перейдут на норматив, который в ряде регионов дополнительно умножается на повышающий коэффициент 1,5 или даже три. В результате сумма в квитанции может вырасти.

Изображение из группы приложения «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте»

Что делать с неповеренным счётчиком:

  • необходимо обратиться в аккредитованную организацию из официального реестра Росаккредитации. После поверки мастер обязан внести данные в систему ЕГРСИ и опломбировать прибор. Без этого счётчик не будет считаться поверенным. Заказать поверку у аккредитованной организации можно через приложение «Госуслуги Дом»;
  • после того как счётчик приведён в порядок, нужно обратиться с заявлением о приёме прибора в эксплуатацию.

Чтобы избежать подобной ситуации, также можно скачать приложение «Госуслуги Дом», в котором указаны сроки поверки. Если срок поверки подходит, собственники получают напоминание на портале «Госуслуги» и на электронную почту.

Ранее сообщалось, что новый порядок доставки платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги вводится с 1 сентября 2027 года – квитанции можно будет получать в личном кабинете на портале «Госуслуги».

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