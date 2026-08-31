Как пропуск поверки счётчика может ударить по кошельку, объяснили псковичам

13:29, 31 августа 2026, ПАИ

Что делать в ситуации, когда был пропущен срок поверки счётчика, рассказали в группе приложения «Госуслуги Дом» в соцсети «ВКонтакте».

По словам специалистов, это не катастрофа, но ситуация требует особого включения. Сразу после истечения срока поверки счётчик приравнивается к неисправному, и в первые три месяца плату начислят по среднемесячному потреблению за последние полгода.

С четвёртого месяца начисления перейдут на норматив, который в ряде регионов дополнительно умножается на повышающий коэффициент 1,5 или даже три. В результате сумма в квитанции может вырасти.

Что делать с неповеренным счётчиком:

необходимо обратиться в аккредитованную организацию из официального реестра Росаккредитации. После поверки мастер обязан внести данные в систему ЕГРСИ и опломбировать прибор. Без этого счётчик не будет считаться поверенным. Заказать поверку у аккредитованной организации можно через приложение «Госуслуги Дом»;

после того как счётчик приведён в порядок, нужно обратиться с заявлением о приёме прибора в эксплуатацию.

Чтобы избежать подобной ситуации, также можно скачать приложение «Госуслуги Дом», в котором указаны сроки поверки. Если срок поверки подходит, собственники получают напоминание на портале «Госуслуги» и на электронную почту.

Ранее сообщалось, что новый порядок доставки платёжных документов за жилищно-коммунальные услуги вводится с 1 сентября 2027 года – квитанции можно будет получать в личном кабинете на портале «Госуслуги».