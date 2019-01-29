Детский творческий конкурс «Природа – среда моего обитания» проходит в Пскове

20:40, 29 января 2019, ПАИ

Централизованная библиотечная система города Пскова, писатели Марина Дороченкова и Анна Кравчук проводят детский творческий конкурс «Природа – среда моего обитания». Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, конкурс проводится при поддержке издательства «Антология» (Санкт-Петербург).

Участникам конкурса следует познакомится с книгами Марины Дороченковой и Анны Кравчук «Кто перышко потерял?», «Путешествие среди коралловых рифов» и «Вадим Гиппенрейтер: «Природа - среда моего обитания», а затем выполнить и представить на конкурс творческие работы по номинациям «Фантазийная» (для возрастной группы 7-10 лет) и «Книжный натюрморт» (для возрастной группы 11-14 лет).

Конкурс проходит с 10 января по 21 марта 2019 года в рамках празднования Недели детской книги – 2019. До 1 марта 2019 года принимаются конкурсные работы участников: по электронной почте на адрес: deti@bibliopskov.ru с пометкой «На конкурс» или в Библиотеке – Центре детского чтения (улица Розы Люксембург, 23).

Со 2 по 15 марта 2019 года жюри конкурса знакомится с работами, проводит отбор конкурсных работ, оценивает и подводит итоги. Награждение победителей пройдет 21 марта в рамках празднования Недели детской книги – 2019.

Жюри выберет из конкурсантов 3-х победителей в каждой номинации, распределив между ними 1-е, 2-е и 3-е места. Авторы книг - Марина Дороченкова и Анна Кравчук, а также издательство «Антология» (Санкт-Петербург) определят номинантов для специальных призов. Победители получат диплом (бумажный) и подарки. Все участники конкурса награждаются грамотами участников конкурса (в электронном виде).

Подробная информация о конкурсе здесь>>>