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Общество

День Деда Мороза и Снегурочки отмечается 30 января

День Деда Мороза и Снегурочки отмечается сегодня, 30 января, пишет портал calend.ru. В эти дни обычно рассказывают сказки и легенды о Деде Морозе и о Снегурочке.

Люди вспоминали о том, как Снегурочка по прихоти бога любви Леля полюбила человека и потому с приходом Весны не стала улетать на Север. Но как только «яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на Снегурочку», она тает, превращаясь в легкое облако пара, и уносится прочь.

День Деда Мороза и Снегурки был символичным окончанием зимы, за которым шла Масленица.

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