Печь толокняные колобки советует 30 января народный календарь

09:51, 30 января 2019, ПАИ

Антонов день наступил по народному календарю сегодня, 30 января, пишет портал calend.ru. Этот день назвали в честь Антония Черноозерского. Время его жизни относят к XVI веку. Известно, что он основал монастырь в Новгородской области. Мощи святого Антония были захоронены в храме, от которого до наших дней сохранился лишь фундамент. День Антона-перезимника называли еще днем Антонины-половины. И то, и другое означало, что половина зимы позади («Пришла Антонина — зиме половина»), а впереди уже светит весна. Правда, теплой погоде в этот день верить не советовали.

«Перезимник обнадежит, обтеплит, а потом обманет — все морозом стянет»; «Хитер Антон со всех сторон», — говорили по этому поводу в народе. Кроме того, подмечали: если небо заволакивается тучами — к метели. В этот день принято было печь толокняные колобки, которые символизировали солнце. Для этого толокно смешивали с пшеничной мукой, добавляли сливочное масло, яйца и соль. Все это смешивали с молоком и, замесив тесто, лепили из него небольшие булочки.

Также на Антона-перезимника следовало отваживать порчу. Для этого поперек тропинки, ведущей во двор, проводили черту острым серпом. Считалось, что таким образом можно «отсечь» порчу.