Псковское погрануправление проводит набор на военную службу по контракту

10:20, 30 января 2019, ПАИ

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области проводит набор граждан на военную службу по контракту. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, служба по контракту в пограничных органах гарантирует социальную защищённость, возможность карьерного роста, профессионального совершенствования, а также достойное денежное содержание.

Сотрудником пограничных органов федеральной службы безопасности может стать гражданин России, не имеющий гражданства (подданства) иностранного государства, способный по своим личным и профессиональным качествам, образованию и состоянию здоровья исполнять возложенные на него обязанности.

Предпочтение отдается физически развитым гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 35 лет с хорошим состоянием здоровья и образованием не ниже среднего (полного) общего.

Военнослужащим предоставляются денежное довольствие от 35 тысяч рублей с увеличением в зависимости от выслуги лет, классной квалификации и результатов выполнения своих должностных обязанностей; ежегодный оплачиваемый отпуск от 30 до 45 суток; бесплатное медицинское обеспечение; страхование жизни и здоровья; право на санаторно-курортное лечение и оздоровительный отдых в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях ФСБ России; вещевое довольствие; право участия в накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих; наступление права пенсионного обеспечения при общей выслуге 20 лет.

Изъявившим желание поступить на военную службу по контракту и внести вклад в обеспечение пограничной безопасности России необходимо обращаться по следующим адресам, либо номерам телефонов:

Псков, улица Инженерная, 113; телефон: 8(8112)69-81-21, 69-82-28;

Гдов, улица Ленинградская, 9; телефон: 8(81131)2-13-31;

Печоры, улица Приозерная, 1; телефон: 8(81148)2-17-95;

Пыталовский район, деревня Шелино, телефон: 8(81147)2-17-49;

Себеж, переулок Почтовый, 4Е, телефон: 8(81140)3-58-15, 2-29-30, 2-27-97;

Невель, улица Ленкоммуны, 28Б, телефон: 8(81151)2-14-62.