Редкая птица попала в объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике

09:13, 30 января 2019, ПАИ

В объектив фотоловушки в Полистовском заповеднике попала редкая птица - краснокнижная среднерусская белая куропатка, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учреждения.

По словам специалистов, зимой куропатка приобретает полностью белый окрас, черными остаются лишь рулевые перья на хвосте, клюв и глаза. Такая маскировка делает птицу почти незаметной среди болотных кочек. «Даже на видео куропатка теряется из виду, стоит ей только остановиться, - отметили в заповеднике.

Питание белой куропатки в холодный сезон составляют почки растений - березы и ивы. Птицы держатся преимущественно на границе болотного массива и на островах, на далекие расстояния не перемещаются, передвигаться предпочитают пешком.

Снижение численности среднерусской белой куропатки в течение последних тысячелетий связывают с потеплением климата и сокращением ареала. Сейчас решающим фактором, угрожающим куропатке, является уничтожение ее местообитаний - олиготрофных (верховых) болот. Среднерусская белая куропатка включена в Красную книгу РФ и охраняется на заповедных территориях, в состав которых входят верховые болота, в том числе в Полистовском заповеднике.