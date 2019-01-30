Директор по продажам в Пскове зарабатывает в месяц на 77 тысяч рублей меньше московского коллеги

10:40, 30 января 2019, ПАИ

В Пскове директор по продажам зарабатывает в месяц в среднем 143 тыс. рублей. Его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 220 тысяч рублей в месяц, сообщили Псковскому агентству информации в компании Superjob.

У представителя этой профессии в Санкт-Петербурге зарплата достигает 202 тыс. рублей, в Твери – 158 тыс. рублей, в Великом Новгороде и Смоленске – 143 тыс. рублей в месяц.