Равнодушное отношение псковичей к пьянству за рулём показал эксперимент ГИБДД

11:02, 30 января 2019, ПАИ

В Пскове сотрудники ГИБДД совместно с представителями блогерского сообщества провели эксперимент, в ходе которого изучили отношение граждан к проблеме пьянства за рулем. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, почти все псковичи оказались равнодушны к «пьяному водителю», роль которого досталась блогеру.

«Каждый из нас, увидев на улице подозрительного человека, держащего в руках нож или что-то похожее на оружие, первым делом сообщит о данном факте в полицию. А как же поведут себя наши сограждане при виде человека, садящегося за руль в нетрезвом состоянии, ведь, по мнению большинства, – это тоже преступление? Мы решили проверить их реакцию на практике», - пояснили в полиции.

На двух парковках - в центре города и на Рижском проспекте - вблизи крупных торговых объектов с массовым пребыванием людей появился «пьяный» водитель. На первой площадке, согласно «легенде», молодой человек, имитируя состояние алкогольного опьянения, просил помощи у других водителей в выезде с парковки, чтобы затем продолжить свой путь. В другом месте он пытался сесть за руль, стараясь привлечь внимание окружающих своим «состоянием».

В УМВД отметили, что большинство людей в данных ситуациях проявили равнодушие. За все это время в дежурную часть Госавтоинспекции и УМВД России по Псковской области не поступило ни одного сообщения о нетрезвых водителях. Прохожие просто проходили мимо, не обращая внимания на происходящее. Нашлись и те, кто просил «героя» поторопиться покинуть место, занимаемое на стоянке. При этом зачастую водители находились в транспортных средствах со своими семьями. Только одна семейная пара проявила социальную ответственность и попыталась остановить «нетрезвого» автомобилиста, предложив подвезти его к месту жительства.

«Результат нашего эксперимента оказался неутешителен. К большому сожалению, многие по-прежнему не считают пьяного водителя угрозой. А ведь автомобиль, как известно, это - источник повышенной опасности, который в чьих-то руках может стать орудием преступления. И когда пьяные водители становятся виновниками дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут ни в чем не повинные люди, вряд ли кто-то мучается угрызениями совести по этому поводу. А ведь беду можно было бы предотвратить, проявив хоть немного ответственности», - подчеркнули в управлении.

В этой связи Госавтоинспекция призывает жителей региона не оставаться равнодушными и сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 59-28-00 (дежурная часть УГИБДД УМВД России по Псковской области), 66-16-49 (дежурная часть УМВД России по Псковской области), 59-22-33 (телефон доверия УМВД России по Псковской области).