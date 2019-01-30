Чемпионат по спидкубингу Pskov Open 2019 пройдет Пскове 2-3 февраля

17:41, 30 января 2019, ПАИ

2-3 февраля в Ледовом Дворце Пскова пройдет чемпионат по спидкубингу [скоростная сборка кубика Рубика и некоторых других головоломок, указанных в правилах Всемирной Ассоциации Кубика Рубика] Pskov Open 2019, сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия.

Соревнования состоятся под эгидой Всемирной ассоциации кубика (WCA) при поддержке Комитета Псковской области по физической культуре и спорту и Межрегиональной общественной организации «Федерация Спидкубинга». Чемпионат пройдет в дисциплинах: 3×3, 2×2, 4×4, 5×5, 3х3 oh, 3×3 bld, 3×3 Fewest Moves, Megaminx, Pyraminx, Skewb, Square-1.

В соревнованиях может участвовать любой желающий вне зависимости от возраста и пола. Вход для гостей и зрителей свободный. Результаты всех участников Чемпионата войдут в международную базу Всемирной ассоциации кубика (WCA). Подробнее в группе «ВКонтакте» - Pskov Open 2019.