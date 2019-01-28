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Жительницы Ленобласти и Белоруссии получили срок за сбыт фальшивых денег в Псковской области

Невельский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении двух жительниц Ленинградской области и одной жительницы Белоруссии, сбывавших поддельные деньги в районах Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В январе 2018 года, находясь в Санкт-Петербурге, женщины вступили в преступный сговор и договорились сбывать поддельные деньги в Псковской области. В Санкт-Петербурге у неизвестного они приобрели поддельные банковские билеты достоинством 5 тысяч рублей для их последующего сбыта. Затем подсудимые приобретали на поддельные деньги товары в Острове, Порхове, Дно, Великих Луках, Невеле и Пушкинских Горах.

25 января 2018 года женщин задержали сотрудники ГИБДД ОР УМВД России по Псковской области, в их автомашине обнаружены поддельные банковские билеты достоинством 5 тысяч рублей каждая и средства, полученные от их сбыта.

Суд назначил наказание двоим подсудимым в виде реального лишения свободы сроком на 3 года, третьей - на 2 года 2 месяца. Приговор суда не вступил в законную силу.

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