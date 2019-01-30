За хранение конопли суд отправил невельчанина на обязательные работы

14:19, 30 января 2019, ПАИ

Невельский районный суд Псковской области вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя, который признан виновным в незаконном приобретении хранении наркотических средств и угрозе убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре муниципалитета.

В начале сентября 2018 года подсудимый обнаружил дикорастущий куст конопли, сорвал его, принес домой, высушил, измельчил и пересыпал в металлический футляр, спрятав его в углу дровяника на полу. 14 октября 2018 года подсудимый, достав футляр с наркотическим средством, взял его с собой и направился в Невель по личным делам. Там его задержали и доставили в отдел полиции.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 180 часов обязательных работ.