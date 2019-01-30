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Общество

Нарушивший процедуру плановой проверки невельский земельный инспектор привлечен к административной ответственности

В Невельском районе муниципальный земельный инспектор Комитета по управлению муниципальным имуществом районной администрации привлечен к административной ответственности в виде предупреждения за нарушение процедуры плановой проверки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Невельской межрайонной прокуратуры.

В ходе плановой проверки в отношении юридического лица специалист нарушил сроки, а также не внес информацию в Единый реестр проверок. По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 и частью 3 статьи 19.6.1 КоАП РФ.

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