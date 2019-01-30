За отсутствие у работников средств защиты оштрафовано дорожное предприятие в Новосокольническом районе
Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие №275» в Новоскольническом районе не обеспечило приобретение и выдачу работникам средств индивидуальной защиты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области.
Данное нарушение выявили госинспекторы в ходе проверки соблюдения трудового законодательства на предприятии. По итогам проверочных мероприятий на ДЭП №75 наложен административный штраф.