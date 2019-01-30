Почти на 10% сократилось количество осуждённых в псковских колониях

11:30, 30 января 2019, ПАИ

В исправительных учреждениях (ИУ) Псковской области, в соответствии со взятым в стране курсом на гуманизацию, количество осуждённых за последний год сократилось на 9,5%. заявил начальник УФСИН России по Псковской области Юрий Лымарь. По данным на 1 января, наказание отбывают 3 тыс. 765 человек, из них 59% отбывают наказание второй и более раз, 15 человек осуждены за терроризм и 2 – за экстремизм. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания коллегии УФСИН, которое проходит сегодня, 30 января.

Юрий Лымарь рассказал, что в 2018 году были пересмотрены 439 приговоров, в результате 382 осужденным суд снизил наказание.

По его словам, значительную роль в работе УФСИН играет взаимодействие с другими ведомствами – было направлено 382 сообщения о совершении преступлений. Также в исправительных учреждениях за год изъято более 227 граммов наркотических средств, 260 сотовых телефонов, 21 гражданин задержан при попытке передачи незаконных предметов.

«К сожалению, присутствуют у нас факты предательства сотрудниками УФСИН, собственная безопасность разбиралась с этими делами», – отметил Юрий Лымарь и добавил, что за год в отношении 6 сотрудников возбудили уголовные дела за коррупцию.

Начальник ведомства отметил, что со стороны осужденных были совершены 4 преступления в отношении сотрудников учреждений. Например, один из отбывающих наказание ударил работника колонии табуреткой.

Юрий Лымарь подчеркнул, что в 2018 году побегов из учреждений не произошло, были организованы 398 временных караулов, досрочных освобождений из ШИЗО прокуратура не допустила.

Докладчик также сообщил, что в минувшем году были проведены более 9 тысяч психологических обследований, зафиксирован один случай суицида среди работников исправительных учреждений.

Что касается трудоустройства заключённых, то, по словам Юрия Лымаря, по сравнению с предыдущим годом выросла на 33,5% заработная плата и составила 285 рублей. «Несмотря на положительные результаты ситуация по производству остается не простой, поэтому в 2019 нужно выполнять намеченные программы, трудоустраивать осужденных», – сказал он и добавил, что еще 30 человек должны быть дополнительно трудоустроены.

Говоря о планах на текущий год, важной задачей начальник ведомства назвал укомплектование младшего состава, уменьшение текучки кадров, кроме того, предстоит провести работу по техническому усовершенствованию системы.

«Безусловно, главная задача – обеспечение законности и порядка в учреждениях, поддержание режимных требований, но оно не должно быть ограничено только надзорными функциями», – сказал Юрий Лымарь.