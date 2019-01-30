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Общество

Ввоз 200 кг белорусской молочной продукции без документов пресекли в Псковской области

В рамках контрольно-надзорных мероприятий на территории Себежского района должностные лица территориального Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям пресекли ввоз 200 килограммов готовой молочной продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, товар производства трёх белорусских предприятий ОАО «Кобринский маслодельно- сыродельный завод», ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и ОАО «Пружанский молочный комбинат» следовал из Белоруссии в Псковскую область.

Инспекторы Управления выявили нарушения ветеринарно-санитарных требований, утвержденных Решением КТС от 18 июня 2010 года №317. На товар «готовая молочная продукция» отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы.

Кроме того, в транспортном средстве не было установлено холодильное оборудование, что является нарушением ветеринарно-санитарные требования при транспортировке товара.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза в Белоруссию.

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