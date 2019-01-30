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Общество

До 4 лет тюрьмы грозит псковичу за грабёж

4 года лишения свободы грозит 32-летнему и ранее судимому псковичу за похищение смартфона Honor, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в конце декабря 2018 года вечером этот мужчина в квартире своего знакомого на улице Стахановской в Пскове открыто похитил у ранее незнакомого ему псковича смартфон. На следующий день злоумышленник продал его неустановленному лицу за 2 тыс. 500 рублей. 

Санкция части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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