До 4 лет тюрьмы грозит псковичу за грабёж

15:00, 30 января 2019, ПАИ

4 года лишения свободы грозит 32-летнему и ранее судимому псковичу за похищение смартфона Honor, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в конце декабря 2018 года вечером этот мужчина в квартире своего знакомого на улице Стахановской в Пскове открыто похитил у ранее незнакомого ему псковича смартфон. На следующий день злоумышленник продал его неустановленному лицу за 2 тыс. 500 рублей.

Санкция части 1 статьи 161 УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества) предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 4 лет. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.