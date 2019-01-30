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Общество

Запрет продажи вэйпов подросткам поддержали члены комитета по труду и социальной политике псковского заксобрания

Законопроект «Об установлении ограничений розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для электронных систем доставки никотина на территории Псковской области» поддержали члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января.

Антон Минаков, лидер фракции ЛДПР в областном Собрании, представитель которой инициировал законопроект, пояснил: «Если коротко, то речь идет о запрете продажи вэйпов подросткам». В пояснительной записке к документу говорится, что аналогичные ограничения уже действуют в ряде других субъектов, таких как Приморский край, Московская область, Новгородская область, Волгоградская, Нижегородская области.

Председатель комитета, вице-спикер Собрания Виктор Антонов поинтересовался, кто будет контролировать исполнение этого закона. Антон Минаков пояснил, что это должны будут делать органы местного самоуправления и органы УМВД: те же, кто отслеживает соблюдение запрета продажи подросткам никотина и алкоголя.

Однако представитель управления спецпрограмм администрации сказал, что электронные сигареты не приравнены нормативно к табакокурению, поэтому УМВД этим заниматься не будет. «Значит, некому будет исполнять...» - сделал вывод Виктор Антонов. «Вопрос исполнения - за исполнительной властью. А как у нас работает закон об энергетиках? Так и тут», - не согласился Антон Минаков.

И. о. председателя областного комитета по здравоохранению и фармации Марина Гаращенко поддержала принятие такого законопроекта, отметив что это важно с точки зрения охраны здоровья подрастающего поколения. В итоге депутаты поддержали законопроект.

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