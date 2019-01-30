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Общество

Порядок и условия оплаты труда работников бюджетных учреждений изменится в Псковской области

Сегодня, 30 января, комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания рассмотрел региональный законопроект «О внесении изменений в статью 8 Закона Псковской области «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области», сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Председатель комитета Псковской области по труду и занятости населения Сергей Аржаников рассказал, что в ноябре принято постановление Правительства России, которое изменило порядок и условия оплаты труда работников бюджетных учреждений, и аналогичные нормы рекомендуют использовать регионам.

По его словам, теперь будет учитываться и критерий в виде показателя эффективности работы того или иного руководителя учреждения. Среди таких показателей - рост зарплаты работников учреждения. Если руководитель за счет своих резервов повысит зарплаты работникам, то он получит соответствующий бонус.

В пояснительной записке говорится, что для повышения средней заработной платы работников государственного учреждения (муниципального образовательного учреждения) руководителю учреждения необходимо изыскивать источники дополнительного фонда оплаты труда. Ими могут выступать фонд экономии оплаты труда в результате оптимизации штатного расписания, доходы от платных услуг, переход на эффективный контракт, ставящий в зависимость размер оплаты труда от результативности работы, оптимизация расходов на административно-управленческий и вспомогательный персонал.

В законопроекте также прописано, что условия оплаты труда руководителей государственных учреждений (муниципальных образовательных учреждений) устанавливаются в трудовом договоре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2013 года №329 «О типовой форме трудового договора с руководителем государственного (муниципального) учреждения».

По итогам обсуждения члены комитета приняли решение рекомендовать региональному парламенту поддержать законопроект в ходе очередной сессии.

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