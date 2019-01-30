Региональным маткапиталом в Псковской области смогут распоряжаться дети-сироты

11:55, 30 января 2019, ПАИ

Внесение изменений в закон Псковской области «О региональном материнском капитале» поддержали члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января.

Председатель регионального комитета по соцзащите Армен Мнацаканян пояснил: «В 2018 году в Стругокрасненском районе умерли два родителя и встал вопрос, куда девать региональный маткапитал, поэтому мы пришли к выводу, что надо внести изменения, чтобы дать право детям распоряжаться этими деньгами после совершеннолетия».

Члены комитета поддержали законопроект. Отметим, что в пояснительной записке к документу говорится, что «в настоящее время в действующей редакции закона существуют пробелы в правовом регулировании в той части, что не позволяет определить у кого и каким образом возникает право на региональный материнский капитал в случае, если оба родителя умерли (либо умер одинокий родитель), одного из них лишили родительских прав, а второй утратил право на региональный материнский капитал и т. п.».

«При принятии предложенных изменений, в случае утраты права на региональный материнский капитал обоими родителями, такое право будет возникать у ребенка (детей в равных долях), не достигшего совершеннолетия, и (или) у совершеннолетнего ребенка (детей в равных долях), обучающегося по очной форме обучения в образовательной организации (за исключением организации дополнительного образования) до окончания такого обучения, но не дольше чем до достижения им возраста 23 лет», - отмечают авторы проекта.

Распоряжение средствами регионального материнского капитала, право на который возникло у ребенка, оставшегося без попечения родителей и находящегося в организации для детей-сирот и детей, 7 оставшихся без попечения родителей, будет осуществляется ребенком не ранее достижения им совершеннолетия либо приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия.