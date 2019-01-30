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Общество

Более 120 млн рублей планируется направить на реализацию проекта «Спорт – норма жизни» в Псковской области

94 млн рублей из федерального бюджета и 28 млн рублей из бюджета Псковской области будут направлены на реализацию в регионе федерального проекта «Спорт – норма жизни». Об этом заявил председатель областного Комитета по физической культуре и спорту Иван Штылин в ходе заседания комитета по труду и социальной политике регионального парламента, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Иван Штылин отметил, что проект «Спорт – норма жизни» входит в состав национального проекта «Демография», и поэтому в государственную программу Псковской области «Развитие физической культуры и спорта на 2014-2020 годы» внесены изменения в части финансирования. «Правительство буквально вчера предоставило в субъекты правила предоставления субсидий на эти мероприятия», – добавил Иван Штылин.

Члены комитета по труду и социальной политике согласовали предложенные изменения.

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