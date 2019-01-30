Подготовлены изменения в госпрограмму по развитию образования в Псковской области до 2020 года

13:41, 30 января 2019, ПАИ

Изменения в Государственную программу «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020 годы» поддержали члены комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с заседания комитета, которое проходит сегодня, 30 января.

По словам начальника Управления образования Псковской области Александра Седунова, уже утверждены 9 федеральных паспортов, которые позволят получить средства в рамках национального проекта «Образование». Для реализации этих паспортов, как отметил Александр Седунов, необходимо заключить соглашения с Министерством просвещения.

«Формулировки в государственной программе теперь копируют федеральные паспорта, которые уже есть. Деньги будут выделяться по этим статьям, которые обязательно должны быть прописаны», - отметил начальник Управления образования региона.

Он также рассказал, что прежде всего необходимо построить новые школы в Пскове, Великих Луках, Гдове и Линово. Кроме того, нужны средства на капремонт школ № 1 и 6 в Пскове. Также планируется до конца текущего года ввести в эксплуатацию 7 новых детских садов, и до 2021 года – построить новые дошкольные учреждения в Пскове, Великих Луках и Псковском районе. По словам Александра Седунова, именно в этих муниципалитетах наблюдается большая электронная очередь в детские сады.

Кроме того, как заявил Александр Седунов, в рамках госпрограммы планируется отремонтировать спортивные залы в сельских школах. Он подчеркнул, что у школ также будут построены плоскостные сооружения. В Великих Луках появится свой кванториум.

«Это большой спектр мероприятий и, учитывая необходимость подписания соглашения с Министерством просвещения до 15 февраля, просим поддержать», - заключил Александр Седунов.