До 2 лет тюрьмы грозит укравшему аккумулятор псковичу

18:52, 30 января 2019, ПАИ

В Пскове местному жителю грозит до двух лет тюрьмы за кражу аккумулятора из машины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Пскова.

В середине января текущего года вечером в Пскове местный 43-летний житель на улице Бастионной украл аккумулятор из отечественной машины, а позже продал. Ущерб составил 2 тыс. 980 рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.